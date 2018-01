La Polisportiva di Monte Sant'Angelo ha una nuova centrale termica

Erano tanti anni che le associazioni sportive aspettavano questo intervento. “Oggi il Palazzetto dello Sport di Via Marcisi riprende la sua piena funzionalità e le associazioni le loro attività con l’acqua calda e il riscaldamento”. Lo annuncia il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, all’urbanistica e allo sport, Michele Fusilli.

“Per noi era inaccettabile che le associazioni e gli sportivi per tanti anni hanno usufruito di quegli spazi non potendo però fare uso di basilari servizi. Grazie anche al prezioso lavoro dell’Assessore al bilancio Rignanese siamo riusciti a reperire le risorse per installare una nuova centrale termica” – continua il vicesindaco Fusilli – “Una palestra polivalente in cui tantissime associazioni usufruiscono di quegli spazi, dove si pratica calcio a5 maschile e femminile, basket; un luogo, quindi, non solo sportivo ma anche sociale”.

L’intervento ha riguardato la fornitura e posa in opera di 2 caldaie a condensazione (una da 50 e l’altra da 70 KW), di un boiler da 700 litri, della sistemazione degli aerotermi esistenti con revisione dei motori e scambiatori e della messa a norma del locale della centrale termica mediante il ripristino degli intonaci, tinteggiatura delle pareti e dei soffitti.