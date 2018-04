Monte Sant'Angelo festeggia: finalmente la medicalizzazione fissa dell'ambulanza 118

Attivata in via definitiva la medicalizzazione dell'ambulanza 118. Un risultato importante per Monte Sant'Angelo, annunciato con soddisfazione dal Partito Democratico: "Ci sarà sempre il medico a bordo dell’ambulanza nella città di Monte Sant’Angelo, 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno".

Tutto ciò grazie alla delibera n. 495 dell’Asl Foggia. "Ringraziamo per l'impegno e la promessa mantenuta - continuano dal PD - il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale Raffaele Piemontese, il direttore generale dell'Asl Fg Vito Piazzolla e l'amministrazione comunale, che hanno fatto fronte comune per mantenere definitivamente il medico sull’ambulanza del Punto di Primo Intervento. Rispondiamo con i fatti - concludono - alle continue insinuazioni di chi in questi anni non è riuscito a dare risposta a questa emergenza sanitaria".