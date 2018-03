Neve a Monte Sant’Angelo, riunito il COC: “Situazione sotto controllo, si decide per mercato, eventi, scuole”

“Sono stati registrati apporti al suolo di neve di circa 25 cm”. E' quanto comunicato durante la riunione del COC, a Monte Sant'Angelo. “Da ieri pomeriggio alle 15.30 e da questa mattina alle 4, i due mezzi comunali spargisale e spalaneve sono operativi e hanno liberato le strade principali”.

“La Protezione Civile (UGR27) ha provveduto già da questa mattina a sgomberare gli ingressi e le strade nei pressi delle farmacie, delle chiese e del centro storico. Siamo dovuti intervenire anche per liberare le strade provinciali a causa del tardivo intervento della Provincia. Dopo la segnalazione agli uffici della Prefettura, tuttavia, ora sono all’opera i mezzi dell’Anas sulla Macchia-Monte e in Foresta”, spiega il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, che aggiunge “oggi pomeriggio uno dei due mezzi comunali è stato staccato per avviare lo sgombero della neve anche per la viabilità rurale nell’entroterra”.

Tra gli altri aggiornamenti, si è discusso del mercato settimanale, degli eventi previsti nelle prossime ore e delle scuole. “Attendiamo ancora di capire se continuerà a nevicare, per poi decidere”. D’Arienzo conclude: “La Polizia Municipale e la locale stazione dei carabinieri non hanno criticità da segnalare; quindi, la situazione è abbastanza tranquilla e le strade transitabili”. Sempre attivo il numero per le emergenze: 0884.566208. Nel frattempo, la neve ha imbiancato i due Siti UNESCO di Monte Sant’Angelo, il Santuario di San Michele Arcangelo e la Foresta Umbra, regalando atmosfere suggestive e meravigliose.