Potenziato il trasporto pubblico a Monte Sant’Angelo: quattro fermate nel quartiere ‘Galluccio’

Quattro fermate per due corse giornaliere nel quartiere ‘Galluccio’: è il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale che entrerà in vigore da lunedì 8 gennaio 2017.

Le quattro nuove fermate – che si vanno ad aggiungere alle 34 già attive del percorso “circolare c1” – saranno effettuate in Via Aragonese (angolo Via Svevi), in Via Crociati n. 72, in Via dei Longobardi n. 74 e in Via Longobardi (angolo Via Grimaldi).

“Con il potenziamento del trasporto pubblico locale andiamo incontro alle esigenze di diversi cittadini del quartiere ‘Galluccio’, soprattutto durante il periodo scolastico e in particolare all’ingresso e all’uscita delle attività didattiche” – fanno sapere dall’Amministrazione comunale.

Le fermate e gli orari del trasporto pubblico locale

Percorso “circolare C1”

Percorso “circolare C2”