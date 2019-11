Il premier Conte inaugura la ‘Sisecam’: “Valutiamo positivamente questo investimento: il Sud deve ripartire”

E’ importante riavviare le produzioni, quello che stiamo per inaugurare era un vecchio stabilimento che andava rilanciato. Valutiamo positivamente questo investimento: il Sud deve ripartire”.

Così il premier Giuseppe Conte, che oggi tiene a battesimo lo stabilimento della ‘Sisecam’ (ex SanGalli Vetro) a Macchia, frazione di Monte Sant’Angelo. “Oggi sono qui a dare una testimonianza: dobbiamo incoraggiare, e dare il segno della presenza e del sostegno del Governo, a tutte quelle iniziative produttive che offrano una possibilità per rilanciare il territorio. Ovviamente, noi stiamo elaborando un Piano Strutturale per il Sud, molto articolato ed organico, nel quale riponiamo tutto ciò che porterà al riscatto per il Sud” | IL VIDEO